Gela Basket: "La posizione dei fratelli Caiola resta in standby"

Tiene banco, nello spogliatoio biancazzurro, il delicato caso legato ai fratelli Caiola.

Gela. Gela Basket ospite, domani pomeriggio al Palaluxor Building di Torrenova, della Nova Basket, quinta forza del raggruppamento. Si tratta della penultima gara della Poule Promozione, l’ultima lontano dal PalaLivatino. Tiene banco, nello spogliatoio biancazzurro, il delicato caso legato ai fratelli Caiola. Gaspare, ospite a “Stadio Express” lunedì 23 marzo, parlò di una squadra in netto calo che deve ritrovare fiducia e continuità, puntando il dito su scelte societarie discutibili. Emanuele, invece, sabato 28 marzo - a margine della vittoria contro il CUS Palermo - scrisse sul proprio profilo Facebook: “Decido io quando smettere di giocare”. La società, in mattinata, ha pubblicato un comunicato alla vigilia del match di domani soffermandosi anche sul caldo tema legato ai due atleti locali.

“Sul fronte societario, resta ancora in standby la posizione dei fratelli Emanuele e Gaspare Caiola. Dopo i malumori manifestati dai due atleti la scorsa settimana, esternazioni che il club ha ufficialmente bollato come inopportune, la dirigenza ha scelto la via della fermezza. Non sono ancora state assunte decisioni definitive: si attende, infatti, che i giocatori replichino formalmente alle contestazioni mosse, un passaggio disciplinare imprescindibile per ristabilire la necessaria armonia nel lockdown dello spogliatoio - scrive il sodalizio -. Tuttavia, oltre gli aspetti meramente formali, la società si aspetta un segnale che vada oltre il dovuto: una dichiarazione d'amore verso quella maglia che porta sul petto il simbolo della cicogna. In questo momento cruciale della stagione, il Gela Basket ha bisogno di uomini e di atleti, pronti a giurare fedeltà ai colori biancazzurri”.