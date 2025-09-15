Genovese al vertice di Ast, Perna: "Una vergogna, premiati i figli della politica"

La posizione dell'esponente regionale di Iv

Palermo. “La nomina di Luigi Genovese a presidente dell’Azienda Siciliana Trasporti è una vergogna per la Sicilia e un insulto ai tanti giovani che ogni giorno faticano per studiare, lavorare e restare nella loro terra. Non è un attacco personale, né credo che i figli debbano pagare per le colpe dei padri. Ma questa scelta dimostra come il governo Schifani continui a piegare la Sicilia a logiche clientelari e a calcoli elettorali, invece che a criteri di competenza e merito. In una Sicilia che perde migliaia di giovani ogni anno, che non riesce a trattenere i suoi talenti e che nelle aree interne rischia addirittura lo spopolamento di terza generazione, nominare presidente dell’Ast il ‘figlio della politica’ è un messaggio devastante: i giovani siciliani possono essere bravi, preparati, laureati nelle migliori università del mondo, ma a fare carriera restano sempre e solo i soliti noti. Schifani tradisce i siciliani: mentre la sanità cade a pezzi, le infrastrutture restano indecenti, le strade impraticabili e i trasporti inesistenti, il presidente della Regione trova il tempo di spartire poltrone e garantire il proprio futuro politico in vista delle elezioni del 2027. Non c’è visione, non c’è coscienza, non c’è logica: solo il solito vecchio sistema di potere che soffoca la Sicilia. Ci chiediamo: quali sono le competenze che rendono Luigi Genovese la persona giusta per risollevare un carrozzone pubblico morente come l’Ast? Qual è il suo piano industriale per rilanciare il trasporto pubblico siciliano? O ancora una volta dobbiamo assistere al disastro di nomine calate dall’alto, fatte solo per convenienza politica? La Sicilia non merita questo. Servono bandi pubblici, criteri di merito, selezioni trasparenti. Ci sono migliaia di giovani con curriculum di altissimo livello pronti a dare un contributo concreto. Schifani ha scelto di umiliarli, preferendo garantire posti ai suoi alleati. Per questo chiediamo con forza che Luigi Genovese si dimetta immediatamente. E che il presidente Schifani, invece di occuparsi di spartire incarichi per garantirsi la rielezione, inizi finalmente ad occuparsi dei problemi reali dei siciliani. Oggi pomeriggio alle 15:30 ci troveremo insieme all’On. Davide Faraone e ad una delegazione di Italia Viva Sicilia per una conferenza stampa per denunciare la lottizzazione politica delle cariche e i criteri nepotistici e anti-meritocratici utilizzati nelle nomine dell'azienda dal presidente della Regione Sicilia Renato Schifani", spiega Giuseppe Perna del coordinamento regionale di Italia Viva.