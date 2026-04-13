Generation4Universities, al via la sesta edizione del programma per 100 studenti

MILANO (ITALPRESS) - Prende il via la sesta edizione di Generation4Universities, il programma gratuito rivolto a 100 studenti e studentesse selezionati da università di tutta Italia sulla base di meri...

MILANO (ITALPRESS) - Prende il via la sesta edizione di Generation4Universities, il programma gratuito rivolto a 100 studenti e studentesse selezionati da università di tutta Italia sulla base di merito e motivazione. L'iniziativa è promossa da Fondazione Generation Italy in collaborazione con McKinsey & Company, con il supporto di Intesa Sanpaolo e la partnership strategica di Mentors4U, organizzazione no-profit specializzata in mentoring.

Il progetto prosegue dopo cinque edizioni, che hanno coinvolto complessivamente 426 giovani provenienti da oltre 50 atenei italiani, con percorsi che spaziano da Economia, Ingegneria e Matematica fino alle discipline umanistiche. Al termine del programma, il tasso di inserimento lavorativo registrato supera l'80%.

Generation4Universities offre un percorso intensivo di formazione e orientamento professionale, con l'obiettivo di facilitare la transizione dall'università al mondo del lavoro. Il programma prevede due settimane di training su competenze trasversali, public speaking e strumenti tecnici, affiancate da sessioni di mentorship individuale con coach certificati, esperti di Generation Italy e McKinsey e professionisti del network Mentors4U. Sono inoltre previsti seminari con senior manager delle aziende partner e, al termine, vi è la possibilità di sostenere colloqui di lavoro con le imprese coinvolte.

"Generation4Universities nasce per ampliare l'accesso alle opportunità e supportare i giovani nello sviluppo delle competenze necessarie per il loro percorso professionale, indipendentemente dal contesto di partenza" - ha dichiarato Massimo Giordano, Senior Partner di McKinsey & Company e Presidente di Generation Italy.

L'edizione 2026 introduce nuovi contenuti per rispondere alle evoluzioni del mercato del lavoro.

Tra questi, una sessione dedicata all'intelligenza artificiale, guidata da un programmatore esperto, che accompagnerà i partecipanti dalle applicazioni più diffuse fino ai modelli di Agentic AI, con l'obiettivo di sviluppare competenze pratiche e consapevolezza critica.

E' previsto inoltre un percorso di introduzione al coaching: attraverso il supporto di un coach certificato, i partecipanti lavoreranno su consapevolezza di sè, responsabilità personale e sviluppo individuale.

Il percorso include infine l'utilizzo di tre questionari - psicometrico, attitudinale e incentrato sul purpose - che forniranno a ciascun partecipante un report sul proprio approccio al lavoro e sulle principali soft skill, con l'obiettivo di supportare scelte di carriera più informate.

-foto ufficio stampa Fondazione Generation Italy-

(ITALPRESS).