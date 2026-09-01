Gela, ufficiale l’arrivo a centrocampo di Davide Di Stefano

Classe 1999, vanta oltre 250 presenze in Serie D. Nell’ultima stagione, ha vestito le maglie di Tuttocuoio, Paternò e Acireale.

Gela. Rinforzo in mezzo al campo per il Gela: approda alla corte biancazzurra Davide Di Stefano, centrocampista cresciuto calcisticamente nel Catania. Classe 1999, vanta oltre 250 presenze in Serie D. Nell’ultima stagione, ha vestito le maglie di Tuttocuoio, Paternò e Acireale.

“𝗗𝗮𝘃𝗶𝗱𝗲 𝗗𝗶 𝗦𝘁𝗲𝗳𝗮𝗻𝗼, classe 1999, è un nuovo giocatore del Gela Calcio. Centrocampista dinamico e con una spiccata propensione offensiva, arriva a Gela con un bagaglio importante di esperienza maturato nel calcio dilettantistico nazionale. Cresciuto nel settore giovanile del 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮, ha esordito in Serie C prima di costruire gran parte del proprio percorso in Serie D, vestendo nel corso degli anni le maglie di Acireale, Rimini, Sancataldese, Folgore Caratese, Ragusa, Termoli, Albenga, Prato, Ligorna, Paternò e Tuttocuoio - scrive il club -. Sono 𝟮𝟲𝟯 le presenze complessive in Serie D, a cui si aggiungono le esperienze maturate in Serie C. Nella prima parte della stagione 2025/2026 ha giocato con il Tuttocuoio, totalizzando 11 presenze, 1 gol e 2 assist, prima di trasferirsi al Paternò e concludere poi la stagione all’Acireale. Un giocatore abituato a confrontarsi con la categoria, che porta qualità, dinamismo e conoscenza del campionato”.