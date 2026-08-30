Quotidiano di Gela

Ferito a coltellate, nella notte giovane sottoposto a intervento: colpito a Spinasanta

Come abbiamo riferito, ha riportato ferite soprattutto al torace

A cura di Redazione Redazione
30 agosto 2026 12:01
Ferito a coltellate, nella notte giovane sottoposto a intervento: colpito a Spinasanta -
Gela
Cronaca
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Gela. Il ventisettenne tunisino ferito a coltellate, nella notte è stato sottoposto a un intervento chirurgico all'ospedale “Vittorio Emanuele”. Come abbiamo riferito, ha riportato ferite soprattutto al torace. I carabinieri hanno avviato indagini. Sembra che il giovane, residente a Vittoria, sia stato ferito in contrada Spinasanta.

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