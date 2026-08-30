Ferito a coltellate, nella notte giovane sottoposto a intervento: colpito a Spinasanta

Come abbiamo riferito, ha riportato ferite soprattutto al torace

Gela. Il ventisettenne tunisino ferito a coltellate, nella notte è stato sottoposto a un intervento chirurgico all'ospedale “Vittorio Emanuele”. Come abbiamo riferito, ha riportato ferite soprattutto al torace. I carabinieri hanno avviato indagini. Sembra che il giovane, residente a Vittoria, sia stato ferito in contrada Spinasanta.