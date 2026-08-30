Giorgia Maniaci lascia la Giunta di Butera e il M5S. Da tempo distante dal Movimento, ha comunicato la decisione al sindaco e ai vertici provinciali.

Butera - Era ormai da tempo distante dal Movimento Cinque Stelle Giorgia Maniaci, l’assessora della Giunta di Butera che ha deciso di lasciare sia l’incarico amministrativo sia il partito.

Una distanza politica che, secondo quanto si apprende, si era progressivamente accentuata negli ultimi mesi e che ha portato alla decisione comunicata al sindaco Giovanni Zuccalà attraverso una lettera. Maniaci avrebbe inoltre comunicato la propria decisione ai vertici provinciali del Movimento attraverso un messaggio WhatsApp.

L’assessora era entrata nell’esecutivo nel gennaio del 2025 proprio in quota M5S, nell’ambito del riassetto della Giunta. La sua scelta viene comunque letta con rispetto dagli stessi Cinque Stelle, che ne riconoscono la lealtà. Maniaci avrebbe infatti potuto lasciare il Movimento e mantenere comunque l’incarico assessoriale. Ha scelto invece di rimettere anche le deleghe nelle mani del sindaco, chiudendo così il rapporto politico e amministrativo.

Il M5S, dal canto suo, conferma il sostegno al sindaco Zuccalà. Le dimissioni di Maniaci segnano dunque soprattutto la conclusione di un rapporto politico che, da tempo, si era progressivamente allentato.