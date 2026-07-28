Gela, tutto fatto per le riconferme di Giuliano e Colace

In dirittura d’arrivo, invece, la trattativa per Enzo Camilleri, esperto difensore oggi trentaquattrenne e reduce da una stagione nel girone D con il Crema.

Gela. Sono giorni di grande fermento alla corte biancazzurra. A circa quarantott’ore dall’inizio del ritiro, la dirigenza del Gela è al lavoro per aggiungere altri tasselli al puzzle di Fabio Comandatore. Sulla via del ritorno Simone Giuliano e Tomas Colace. Previste nelle prossime ore le firme e, di conseguenza, l’annuncio del rinnovo del contratto del centrale difensivo e del portiere argentino, in biancazzurro per la terza stagione di fila. Due riconferme che vanno ad aggiungersi a quelle già ufficializzate negli scorsi giorni degli attaccanti Sebastiano Aperi, Antonio Catanzaro e Vincenzo Tuccio, che faranno nuovamente parte dello scacchiere biancazzurro.

In dirittura d’arrivo, invece, la trattativa per Enzo Camilleri, esperto difensore oggi trentaquattrenne e reduce da una stagione nel girone D con il Crema. Il curriculum parla da sé e non ha bisogno di grandi presentazioni: l’ex Reggina e Juventus è pronto per vestire per la prima volta la maglia della squadra della sua città. Camilleri offrifà la sua esperienza e la sua leadership al servizio dell’organico locale per portarlo al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla società.