Gela, trasferta di prestigio al “Granillo” di Reggio Calabria

Neanche questa domenica i residenti nella provincia di Caltanissetta potranno seguire la squadra in trasferta e supportare i propri beniamini.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
29 novembre 2025 13:20
Gela, trasferta di prestigio al “Granillo” di Reggio Calabria - Foto di Davide Gerbino
Foto di Davide Gerbino
Gela
Sport
Calcio
Gela. Quattordicesimo esame di maturità stagionale per il Gela di Peppe Misiti, che dopo le due vittorie consecutive con il neo tecnico in panchina si appresta a scendere in campo in quello che è uno degli stadi più prestigiosi dell’intero campionato di Serie D. L’”Oreste Granillo” di Reggio Calabria aprirà le porte agli appassionati per la sfida fra Reggina e Gela, che si preannuncia non poco emozionante, anche se i residenti nella provincia di Caltanissetta neanche questa domenica potranno macinare chilometri per supportare i propri beniamini. Da una parte quello che doveva essere uno dei migliori organici dell’intero girone ma che sta deludendo e non poco le aspettative, con un rendimento inferiore alle grandi attese create. Alla decima posizione in classifica, infatti, la formazione amaranto dista dieci punti dalla vetta occupata dal Savoia ed è alla disperata ricerca di continuità. Il Gela, dal canto suo, è chiamato a minare le certezze dei calabresi e mantenere il pallino del gioco per l’intera durata dei novanta minuti, proponendo quel gioco aggressivo e agonisticamente cattivo che ha conquistato i tifosi biancazzurri. Per farlo, Misiti avrà un Teijo in più a propria disposizione in mezzo al campo. Reduce da una breve esperienza con la Gelbison, il centrocampista argentino porta qualità e quantità all’organico gelese, che dopo gli addii di Benassi, Sartore e Sarao necessitava di forze fresche, anche se il mercato di riparazione è alle porte e la società sta già lavorando per puntellare ulteriormente la rosa. Servirà grande sacrificio, oltre che applicazione tattica, per tornare a casa con il bottino pieno e sbancare anche l’impianto reggino, dopo aver violato il “Sanfilippo” di Messina. Fischio d’inizio, allo stadio “Granillo”, fissato per le 14:30.

