Gela tra spaccate e speranza: appello alla pace

In un momento segnato da episodi di microcriminalità e spaccate in città, la comunità risponde con un messaggio di pace. Questa mattina in Piazza Umberto I l’iniziativa nazionale “10, 100, 1000 piazze di donne per la pace”

Gela. Questa mattina, in Piazza Umberto I, la città ha risposto con partecipazione e sensibilità all’invito lanciato dal gruppo “Le Donne di Gela”, promotrici dell’iniziativa dedicata alla pace e alla solidarietà.

L’evento, inserito nel contesto della mobilitazione nazionale “10, 100, 1000 piazze di donne per la pace”, ha visto riunirsi cittadini e cittadine di tutte le età per condividere un momento di riflessione collettiva contro ogni forma di violenza e a favore della convivenza civile.

Al centro dell’incontro, il richiamo al valore della pace come impegno quotidiano e condiviso. Le promotrici hanno sottolineato l’importanza di “tessere la pace” attraverso piccoli e grandi gesti concreti, capaci di rafforzare i legami sociali e costruire una rete di solidarietà nel territorio

In un momento in cui la serenità quotidiana dei cittadini viene messa alla prova da episodi di microcriminalità, come le recenti spaccate registrate in diversi punti di Gela, la comunità sceglie di reagire non solo con preoccupazione, ma anche con un forte richiamo ai valori della pace e della convivenza civile. Di fronte a episodi che minano il senso di sicurezza collettiva, il bisogno di ritrovarsi come comunità diventa ancora più urgente. La risposta arrivata dalla piazza è stata chiara: coltivare la pace anche nelle piccole cose, nei comportamenti di ogni giorno, nelle relazioni tra cittadini, rappresenta il primo passo per contrastare un clima di tensione e sfiducia. In una città che affronta difficoltà e criticità, la scelta di cercare la pace anche nei gesti più semplici diventa un atto di responsabilità collettiva e, allo stesso tempo, una speranza concreta per il futuro.