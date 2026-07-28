Gela, tartaruga marina morta in spiaggia

La segnalazione è stata rivolta agli enti competenti affinché possano provvedere quanto prima alla rimozione della tartaruga

Gela. Una tartaruga marina di circa 40-50 centimetri è stata rinvenuta morta sulla spiaggia di Gela, nella zona sottostante la bretella Borsellino, lato porticciolo. La carcassa, secondo quanto segnalato da alcuni cittadini, sarebbe presente da diversi giorni sull’arenile. La presenza dell’animale, oltre a rappresentare un problema di decoro e igiene della spiaggia, richiede un intervento per la corretta rimozione e lo smaltimento, secondo le procedure previste per la fauna marina. La segnalazione è stata rivolta agli enti competenti affinché possano provvedere quanto prima alla rimozione della tartaruga e agli eventuali accertamenti sulle cause della morte.