Gela, superato l’ultimo esame estivo: testa al debutto in campionato

Il Gela supera il Santa Croce in occasione dell’ultima amichevole estiva nel segno di Nanapere e di Cissoko, centrocampista spagnolo del 2008 in prova con i biancazzurri.

Gela. Nanapere e l’ultimo arrivato Cissoko decidono l’amichevole tra Gela e Santa Croce, l’ultima prima dell’avvio del campionato. Altre buone indicazioni per Comandatore e l’intero staff, in particolare dal centrocampista spagnolo, ancora in prova.

I biancazzurri scendono in campo con il solito 4-2-4. Ancora Colace in porta, supportato da Migliorisi, Giuliano, Camilleri e Ferrigno. A centrocampo riconfermata la coppia Vogiatzis-Ceesay, mentre compongono il poker offensivo Nardella, Aperi, Nanapere e Lanza, alla prima amichevole con il Gela dal suo arrivo.

Nel corso della gara, poi, girandola di cambi. Tra i vari, fa il suo ingresso in campo Cissoko, che trova anche la via del gol. Classe 2008, ha mostrato personalità e carattere e, con ogni probabilità, firmerà con il Gela portando qualità all’organico e soprattutto al pacchetto under nelle mani di Comandatore. Grazie alla sua giovane età può rivelarsi una vera e propria risorsa, oltre che un’opzione in più per la squadra.

Mancano sei giorni, intanto, alla prima di campionato, in programma per domenica al Guido D’Ippolito di Lamezia Terme. Il Sambiase è reduce dal ko di ieri in Coppa Italia nel derby contro la Vigor Lamezia. Alla rete al 71’ di Diogo Fortunato, hanno risposto poco più di dieci minuti dopo gli avversari con Provazza, che ha portato la sfida ai calci di rigore dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari. Dagli undici metri, poi, i biancoverdi si sono dimostrati più cinici e hanno conquistato il passaggio al turno successivo, lasciando a bocca asciutta i rivali.

Non è da escludere, dunque, che il Sambiase possa convertire la delusione in energia positiva e affrontare il Gela con maggiore grinta e voglia di riscatto. Dal canto loro, anche i biancazzurri sono chiamati a rispondere presente e dare il massimo in campo per regalare i primi sorrisi ai propri tifosi, pronti a gremire gli spalti dell’impianto calabrese.