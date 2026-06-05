"Gela strategica nel Mediterraneo", Scuvera: "Città può essere riferimento"

Le considerazioni di Scuvera

Gela. Un hub nel Mediterraneo che abbia come punto di riferimento Gela. Il parlamentare Ars Salvatore Scuvera torna su una proposta già avanzata di recente e lo fa dopo aver partecipato all'incontro su acqua e transizione organizzato da Eni. "Ho voluto condividere una riflessione semplice: oggi parlare di acqua significa parlare di sviluppo, di agricoltura, di industria, di energia e di opportunità per le nuove generazioni. Le grandi sfide dei prossimi anni passeranno anche dalla capacità dei territori di garantire infrastrutture efficienti e una gestione moderna delle risorse strategiche. Per questo ho ricordato l'impegno concreto della Regione Siciliana sul nostro territorio, con la realizzazione del dissalatore di Gela, il raddoppio del depuratore e i 20 milioni di euro destinati all'efficientamento delle infrastrutture idriche a servizio dell'agricoltura, interventi che da oltre 20 anni non erano stati finanziati e progettati, ma importanti che contribuiscono a rafforzare la sicurezza idrica e a sostenere il nostro sistema produttivo. Ho inoltre richiamato il Piano Mattei e la nuova centralità del Mediterraneo. In questo scenario la Sicilia può svolgere un ruolo da protagonista e Gela, per la sua storia industriale, per la presenza del polo energetico, del posizionamento geografico nel Mediterraneo, del comparto agricolo e delle competenze presenti sul territorio, può rappresentare una risorsa strategica per intercettare nuove opportunità di sviluppo e investimento. Sono convinto che sia arrivato il momento di guardare a Gela non soltanto attraverso le difficoltà che ha affrontato negli anni, ma attraverso le potenzialità che può esprimere. Abbiamo le risorse, le competenze e la posizione geografica per essere protagonisti delle sfide del futuro. Ringrazio Assorisorse per aver promosso un confronto di alto livello su un tema destinato ad assumere un'importanza sempre maggiore per la crescita della Sicilia e del Mediterraneo", spiega Scuvera.