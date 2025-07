Gela, stavolta sì: ufficiale l’arrivo di Mauro Bollino

Si tratta del secondo innesto targato Aurelio Lo Bianco dopo Dario Maltese.

Gela. Mauro Bollino è un nuovo giocatore del Gela Calcio. Se n’è parlato tanto negli ultimi giorni e adesso è arrivata l’ufficialità. Si tratta del secondo innesto targato Aurelio Lo Bianco dopo Dario Maltese. Nato nel 1994, l’esterno fu ad un passo dal vestire i colori biancazzurri già nel corso dell’ultima sessione di calciomercato invernale. Ad avere la meglio, poi, fu la Nocerina, che si accaparrò il cartellino del palermitano. Nell’arco della sua carriera, Bollino ha indossato casacche prestigiose e collezionato più di cento presenze in Serie C con le casacche di Pisa, Foggia, Fidelis Andria, Taranto, Paganese e Sicula Leonzio. Degna di nota l’annata 2017-18 con il club di Lentini, in cui ha messo a referto 10 reti in 32 presenze nella terza serie. Doppia cifra raggiunta poi anche in D, con le maglie di Messina e Lamezia Terme.