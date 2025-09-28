Gela sottotono e prima sconfitta: la Sancataldese passa nel finale, 1-0
A decidere l’incontro il gol al 39’ del secondo tempo di Rozzi, subentrato appena prima
Gela. Un Gela poco brillante cade sull’ostico campo della Sancataldese. Il primo derby nisseno dei biancazzurri termina sul punteggio di 1-0 in favore dei verdeamaranto. A decidere l’incontro il gol al 39’ del secondo tempo di Rozzi, subentrato appena prima. Il Gela rimane primo in classifica in virtù dei risultati sfavorevoli delle altre contendenti al primato. Ad una lunghezza dai ragazzi di mister Cacciola Savoia, Athletic Palermo e Nuova Igea Virtus, prossima avversaria dei biancazzurri.
SANCATALDESE 1-0 GELA
Sancataldese: Maravigna, Pisciotta, Ferrigno A, Germano (37’ st Viscuso), Viglianisi, Castro (43’ st Idrissou), Caetano (33’ st Rozzi), Dalloro, Chironi (46’ st Calabrese), Sandona, Di Rienzo. A disposizione: La Cagnina, Baglio, Brasolin, Mulé, Lo Iacono. Allenatore: Orazio Pidatella.
Gela: Minuss, Sbuttoni, Petta, Marino, Aperi (31’ st Mbakogu), Argentati (21’ st D’Emilio), Vincenzi (26’ pt Cangemi), Giacomarro, Sartore (21’ st Giuliano), Maltese (42’ st Bollino), Sarao. A disposizione: Colace, Ferrigno F, Martinenko, Siino. Allenatore: Gaspare Cacciola.
Arbitro: Pasqualini di Macerata.