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Gela, sorride Romano: Tuccio e Aperi tornano a disposizione

Due soluzioni in più nel reparto avanzato del Gela per il tecnico ex Messina, che domenica potrà contare sull'esperienza e sul dinamismo dei due attaccanti, alla seconda stagione in biancazzurro

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
20 ottobre 2026 16:46
Gela, sorride Romano: Tuccio e Aperi tornano a disposizione -
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Calcio
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Gela. Buone notizie per Pippo Romano, che in vista del Licata ritrova Vincenzo Tuccio e Sebastiano Aperi. Due soluzioni in più nel reparto avanzato del Gela per il tecnico ex Messina, che domenica potrà contare sull'esperienza e sul dinamismo dei due attaccanti, alla seconda stagione in biancazzurro.

"Gli esami ecografici di Vincenzo Tuccio confermano la completa guarigione dallo stiramento tra il primo e il secondo grado del vasto intermedio. Mentre, ottima è la ripresa di Sebastiano Aperi dall'importante trauma al ginocchio sinistro - scrive il club -. Da oggi, per entrambi, inizia il lavoro differenziato sotto la guida del preparatore atletico, Prof. Michele Gallo, in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali della stagione".

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