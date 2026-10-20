Gela, sorride Romano: Tuccio e Aperi tornano a disposizione
Due soluzioni in più nel reparto avanzato del Gela per il tecnico ex Messina, che domenica potrà contare sull'esperienza e sul dinamismo dei due attaccanti, alla seconda stagione in biancazzurro
Gela. Buone notizie per Pippo Romano, che in vista del Licata ritrova Vincenzo Tuccio e Sebastiano Aperi. Due soluzioni in più nel reparto avanzato del Gela per il tecnico ex Messina, che domenica potrà contare sull'esperienza e sul dinamismo dei due attaccanti, alla seconda stagione in biancazzurro.
"Gli esami ecografici di Vincenzo Tuccio confermano la completa guarigione dallo stiramento tra il primo e il secondo grado del vasto intermedio. Mentre, ottima è la ripresa di Sebastiano Aperi dall'importante trauma al ginocchio sinistro - scrive il club -. Da oggi, per entrambi, inizia il lavoro differenziato sotto la guida del preparatore atletico, Prof. Michele Gallo, in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali della stagione".