Gela, sorride la formazione Juniores: Acireale battuto a domicilio
Le reti di Lorenzo Saccomando e Marco Ferrigno decidono la sfida e permettono ai ragazzi di Famà di chiudere la prima fase del campionato alla prima posizione.
Gela. Vittoria stagionale numero quindici per la formazione Juniores del Gela. I biancazzurri sbancano la tana rivale dell’Acireale e centrano un altro fondamentale successo, che gli permette di chiudere al primo posto la competizione.
La prima rete della sfida arriva al 61’ con Saccomando, che porta in vantaggio la squadra di Antonio Famà. Il pareggio però, arriva puntuale. Al 74’, Pisasale riporta in parità la sfida su rigore e rischia di beffare i rivali nonostante l’inferiorità numerica dei granata. All’87’ Marco Ferrigno mette i puntini sulle i e riporta in vantaggio il Gela, che torna in città con tre punti importanti che gli permettono di blindare la prima posizione in classifica ed accedere alle Final Four.