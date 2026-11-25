Gela, Smorta: “Abbiamo una visione a lungo termine ma non vogliamo illudere la nostra gente”

Ospite a Bar Sport, il vicepresidente biancazzurro Paolo Smorta ha fatto il punto sui programmi della società in vista delle prossime stagioni.

Gela. Forte di un momento di forma particolarmente favorevole, il Gela proietta la mente verso il futuro. Distante appena tre punti dai playoff, la società preferisce concentrarsi principalmente sul divario dai playout, con il tredicesimo posto occupato dal Modica lontano quattro lunghezze. Le ambizioni, nonostante l’ottimo andamento della squadra, rimangono invariate, e la priorità resta difendere la categoria in maniera tranquilla senza correre grandi rischi. È inevitabile, però, che l’intenzione sia quella di alzare l’asticella stagione dopo stagione, evitando comunque di fare il passo più lungo della gamba. Ai nostri microfoni, il vicepresidente biancazzurro Paolo Smorta ha fatto chiarezza sui piani futuri della società, ammettendo che ci sono già state delle riunioni apposite.

“Sognare non è solo legittimo, è anche bello. Dobbiamo anche ragionare, però, con i piedi per terra. Noi abbiamo una visione a lungo termine, come dimostrano anche i biennali. Abbiamo grandi ambizioni, è normale che a tutti piaccia vincere e regalare soddisfazioni ai propri tifosi. Ma non vogliamo creare aspettative né illudere la nostra gente - dichiara Smorta -. Ho avuto un pranzo con il presidente e si è parlato di qualcosina in più rispetto che della stagione attuale. È evidente che una programmazione ampia ci porti a pensare a come valorizzare al meglio i nostri giovani per prospettargli un futuro più lungo possibile con i nostri colori”.

In vista della sfida di domenica con il Trapani, intanto, Pippo Romano riaccoglie Dario Maltese, assente dallo scorso 25 ottobre. Out, invece, Samuele Canino. Un’assenza di un certo peso per i biancazzurri, con Romano che dovrà rimescolare le carte a propria disposizione per trovare una soluzione dopo l’assenza dell’estremo difensore classe 2008. Si candidano per una maglia da titolare Mattia Lanza e Sega Dansokho Cissokho, con quest’ultimo nettamente favorito sull’ex Favara. A rischio, invece, Alessandro Provenzano: gli esami non hanno evidenziato nulla di grave per il playmaker, che ha rimediato una contrattura. Non è da escludere che il centrocampista possa recuperare già per la gara contro il Trapani, in programma per domenica.