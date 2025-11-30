Gela si ferma al "Granillo", la Reggina vince di misura 1-0

La Reggina si impone di misura sui biancazzurri

Gela. Il Gela non riesce nell’intento di violare il prestigioso “Granillo” di Reggio Calabria. La Reggina si impone di misura sui biancazzurri nel segno di Di Grazia, in gol al 10’ su calcio di punizione. Ottimo approccio alla gara da parte dei padroni di casa, che si rendono pericolosi a più riprese nei primi dieci minuti e pressano alto. Su punizione, poi, Di Grazia piazza la sfera all’incrocio e porta avanti i suoi. Gioco spezzettato da lì in poi, oltre ad una direzione arbitrale non eccellente con tanti falli commessi dalla Reggina spesso ignorati dal direttore di gara e contestati dai giocatori biancazzurri. Poco prima dei cinque minuti di recupero enorme occasione per il Gela. Maltese, da distanza ravvicinata, non trova di testa la rete del pareggio per via di un miracolo di Lagonigro.

Nella ripresa entrano bene in campo gli uomini di Misiti ma i calabresi cercano di complicare la vita al Gela, che ha difficoltà ad orchestrare trame di gioco date le tante interruzioni. L’ingresso di Tuccio, subentrato a Gigante, vivacizza il gioco biancazzurro in virtù del dinamismo dell’esterno gelese, ma la retroguardia amaranto limita bene le scorribande di Maltese e compagni. Il Gela rimane a 19 punti in classifica e si arrende alla compagine avversaria dopo le due vittorie di fila contro Paternò e Nissa. La Reggina, invece, raccoglie il secondo successo consecutivo, nuovamente di misura.

REGGINA 1-0 GELA

Reggina: Lagonigro, Adejo (11’ st Desiato), Salandria, Girasole, Di Grazia (36’ Fofana), Ragusa (19’ st Ferraro), Barillà (11’ st Bevilacqua), Edera, Lanzillotta, Porcino (47’ pt Distratto), Macrì. A disposizione: Summa, Mungo, Palumbo, Sartore. Allenatore: Alfio Torrisi.

Gela: Minuss, Giuliano, Sbuttoni, Cangemi (29’ st Teijo), Gigante (1’ st Tuccio), Giacomarro, Argentati, Marino, Aperi (39’ st Bollino), Maltese, Mbakogu. A disposizione: Colace, Ferrigno F, Ferrigno M, Vincenzi, Martinenko, Petta. Allenatore: Giuseppe Misiti.

Arbitro: Nencioli di Prato.

Note: Ammoniti Ragusa, Barillà, Distratto, Sbuttoni, Cangemi, Bevilacqua, Marino, Edera, Argentati.

Reti: 10’ pt Di Grazia

Recupero: 5 pt, 6 st

La cronaca.

2’ Barillà spara alto da ottima posizione dopo una respinta incerta di Minuss.

3’ Macrì cerca la conclusione dal limite dell’area ma l’esecuzione non è soddisfacente.

4’ Primo squillo per il Gela, con Giuliano che sfiora sugli sviluppi di un corner il gol del vantaggio.

10’ 1-0 Reggina. Vantaggio amaranto firmato Di Grazia, che su punizione da posizione defilata infila il pallone all’incrocio.

29’ Argentati pennella dalla fascia destra e trova in mezzo Mbakogu, che di testa non centra la porta.

40’ Si gioca poco al “Granillo”. Tante interruzioni dovute a problemi fisici dei giocatori in campo, in particolare della Reggina.

46’ Riflesso incredibile di Lagonigro, che respinge una conclusione di testa a botta sicura di Maltese.

La ripresa.

1’ Mbakogu scarica per Tuccio, che da fuori area cerca il tiro a giro ma calcia ampiamente a lato.

10’ Grande giocata di Aperi sulla fascia destra. Il numero nove scarica al centro dell’area per Tuccio, che dopo aver saltato un avversario spara alto.

13’ Cangemi perde palla a centrocampo. Macrì raccoglie e cerca di incrociare, senza però centrare lo specchio.

17’ Tuccio sterza verso il centro, calcia sul primo palo ma Lagonigro risponde nuovamente presente.

24’ Traversone perfetto di Edera. Bevilacqua, di testa, non impegna Minuss.

49’ Edera si sposta il pallone sul sinistro ma a tu per tu con Minuss sbaglia clamorosamente.