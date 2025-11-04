Gela, Salsetta: “La posizione di Cacciola non è in discussione, Sarao resta”

Il direttore dell’area legale Salsetta ha smentito le voci riguardanti un possibile addio di Cacciola, la cui posizione non è stata messa in discussione dopo le cinque sconfitte, e di Manuel Sarao, corteggiato da altre squadre fra cui la Nissa.

Gela. Sono ore delicate in casa Gela dopo l’ennesima sconfitta nell’ultimo mese e mezzo, precisamente la quinta nelle ultime sei sfide di campionato. A Milazzo l’esito è stato quello di San Cataldo ed Acireale e degli incontri casalinghi con Nuova Igea Virtus e Athletic Palermo. Il risultato ma soprattutto la pessima prestazione di domenica hanno dimostrato ciò che tutti temevano: la vittoria contro l’Enna potrebbe essere stato un semplice fuoco di paglia e la crisi non è ancora terminata. Anche contro i gialloverdi la prova non era stata eccellente e fino al 79’ i biancazzurri si sono ritrovati in situazione di parità. Gli spettri delle precedenti gare erano già apparsi dinanzi agli occhi dei tifosi ma a fare la differenza, poi, è stato il cuore degli undici giocatori in campo, o meglio dei dieci giocatori in campo visto che Aperi aveva lasciato i suoi in inferiorità numerica. A Milazzo il canovaccio è stato lo stesso delle altre quattro sconfitte e la tifoseria non ci sta più. Nell’occhio del ciclone, così come accaduto in precedenza, ci è finito Cacciola, insieme a qualche giocatore che sta rendendo diversamente da quanto ci si aspettava in estate o da quanto fatto nelle prime gare di campionato. La società, però, che stavolta si è pronunciata con il direttore dell’area legale Francesco Salsetta a fare da portavoce a Bar Sport, ha chiarito che la posizione del tecnico ex Siracusa non è in discussione e che nell’arco delle riunioni non si è trattato il tema di un suo esonero e nemmeno dell’addio di giocatori scontenti, che non sembra abbiano parlato di malumori alla società.

“Non è stato deciso nulla che riguardi la posizione dell’allenatore così come non è mai stato preso in considerazione si dovesse decidere qualcosa su di lui - dichiara Salsetta - per quanto riguarda gli atleti, siamo pronti ad ascoltare se c’è qualcosa che non va ma ad oggi non conosco giocatori scontenti”.

Si è parlato tanto, specialmente nelle ultime ore, anche di Manuel Sarao, finito nel mirino di diverse squadre di livello importante, in primis la Nissa del presidente Giovannone, militante nel girone I e avversaria dei biancazzurri il 23 novembre al “Presti”. Anche in questo caso Salsetta ha smentito categoricamente i rumors che hanno visto protagonista il centravanti e capitano del Gela.

“Per le informazioni che ho ricevuto posso smentire categoricamente questa indiscrezione riguardante Sarao che è un giocatore del Gela Calcio e non è nel listino di partenza di domani - chiarisce l’avvocato - siamo in Serie D, ci sono dei contratti e ci sono cose da fare anche con le giuste tempistiche ed i termini corretti. Se è uscita fuori questa voce è perché si parla di un gran bel giocatore che piace a tante squadre”.

Spetta alla società adesso muoversi per dare una scossa all’ambiente e fare in modo che le cose tornino a girare per il verso giusto. Ci si aspettano notizie importanti anche se la posizione di Cacciola continua a non essere in discussione, con il sodalizio con al timone Toti Vittoria che rinnova la propria fiducia nei confronti del proprio condottiero, anche per via di questioni di natura economica che complicano una eventuale separazione tra le parti.