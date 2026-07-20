Gela, riflettori puntati su Claudio Sparacello

Si lavora in silenzio e con prudenza con l’obiettivo di allestire una squadra adeguata per il progetto tecnico e per le aspettative della società.

Gela. In casa Gela, sono ore roventi in chiave calciomercato. Il nome caldo delle ultime ore è quello di Claudio Sparacello, attaccante reduce da una stagione da 18 reti e 6 assist con L’Aquila. Biancazzurri in trattativa con il centravanti classe ‘95, che vanta anche sette apparizioni in B e oltre cento presenze in C.

Tutto fatto, invece, per Enzo Camilleri, Winston Ceesay e Andrea Ferrigno, manca solo l’ufficialità. A loro va ad aggiungersi anche Gabriele Migliorisi, esterno classe '08 nell'ultima stagione al Niscemi pronto a rientrare in patria dopo la buona annata in Eccellenza.

Fronte riconferme, invece, il club di Melfa rimane in trattativa con Sbuttoni, Giuliano e Teijo. Il primo è conteso anche dal Messina. I biancazzurri ritengono troppo elevate le sue richieste e, ad oggi, è difficile che le parti possano trovare un accordo. Giuliano rimane in bilico tra il Siracusa e il Gela, con cui è ancora in trattativa per rimanere. Differente, invece, la situazione legata a Teijo, che è a tutti gli effetti un giocatore biancazzurro. Il centrocampista argentino ha firmato l’anno scorso un contratto biennale con il Gela e, ad oggi, è un membro dell’organico di Comandatore. Si sta, però, trattando al fine di ridurre l’ingaggio, ritenuto elevato per gli standard della società.

Si lavora in silenzio e con la massima prudenza con l’obiettivo di allestire una squadra adeguata per il progetto tecnico e per le aspettative della società.