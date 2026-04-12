Gela-Reggina 0-0, la diretta della partita

La diretta testuale dell'incontro fra Gela e Reggina, al secondo confronto stagionale dopo l'1-0 dell'andata.

Gela. Gara di prestigio, oggi, al "Vincenzo Presti". Gela e Reggina, al secondo incrocio stagionale dopo l'1-0 maturato all'andata al "Granillo", saranno le protagoniste nella tana biancazzurra. Locali profondamente rimaneggiati. Misiti non avrà a disposizione Maltese, Baldeh, Aperi e Bollino, mentre torna tra i convocati Tuccio. Figurano nell'elenco i nomi di Pavlencu, Cona e Catanzaro, atleti della formazione Juniores aggregati, oggi, alla prima squadra.

Il tabellino

Gela: Colace; Argentati, Sbuttoni, Giuliani, Berto; Cancemi, Giacomarro, Teijo; Siino, Flores, Tuccio. A disposizione: Florulli, La Rosa, Sinatra, Catanzaro, Eguaseki, Cona, Petta, Camolese, De Caro. Allenatore: Misiti.

Reggina: Lagonigro; Giuliodori, R. Girasole, D. Girasole, Distratto: Laaribi, Fofana; Edera, Mungo, Di Grazia; Ferraro. A disposizione: Summa, Adejo, Salandria, Ragusa, Palumbo, Porcino, Guida, Sartore, Macrì. Allenatore: Torrisi.

Marcatori:

Note:

La cronaca

3’ - Prima occasione della sfida a tinte amaranto. Di Grazia cerca la porta con un sinistro ad incrociare ma la conclusione termina a lato.

1’ - Fischio d’inizio allo stadio “Presti”.