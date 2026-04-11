Agenti aggrediti, uno degli arrestati trasferito in carcere: l'altro ai domiciliari

Gli agenti colpiti hanno riportato ferite. Gli arrestati avrebbero precedenti, anche per resistenza a pubblico ufficiale

Gela. Saranno sentiti nei prossimi giorni i due arrestati accusati di aver aggredito, questa mattina, agenti della municipale e della polizia di Stato. Si tratta di componenti dello stesso nucleo familiare già interessato dall'attività che era in corso in via Lipari, dove gli agenti erano arrivati per eseguire un sequestro di materiali, mezzi e vecchie masserizie, tutti collocati senza autorizzazione in un'area pubblica, più volte segnalata dai residenti della zona. Uno degli arrestati è stato trasferito in carcere mentre l'altro è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa della convalida. La procura ha avviato l'indagine. Gli arrestati avrebbero aggredito gli agenti impegnati nel servizio e poi ci sarebbe stato il lancio di oggetti contundenti dal balcone dell'abitazione familiare. Gli agenti colpiti hanno riportato ferite. Gli arrestati avrebbero precedenti, anche per resistenza a pubblico ufficiale.