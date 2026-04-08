Gela-Reggina, biancazzurri in emergenza

In dubbio la presenza di Tuccio, Maltese e Baldeh. Verso il forfait, invece, Aperi e Bollino.

Gela. Emergenza totale in casa Gela a quattro giorni dal big match contro la Reggina. Preoccupano le condizioni dei tre giocatori che, giovedì scorso, hanno abbandonato anzitempo il rettangolo verde del “Marco Tomaselli” di Caltanissetta in occasione del derby contro la Nissa, ovvero Baldeh, Maltese e Aperi. Fortemente in dubbio la presenza del primo, che dopo appena un quarto d’ora ha lasciato il posto a Cangemi dopo un problema muscolare. Per quanto riguarda il leader biancazzurro, invece, dalle visite effettuate non è emerso nulla di preoccupante. A meno di ricadute dovrebbe essere a disposizione della squadra. Lo stesso dovrebbe valere per Tuccio, che la scorsa settimana ha dato forfait poco prima dell’incontro contro i biancoscudati ma dovrebbe recuperare in tempo per domenica. Saranno out, invece, Aperi e Bollino. Il primo, a Caltanissetta, ha preso il posto di Giuliano al 57’ per poi uscire nove minuti dopo. L’ex Enna era ai box già da qualche settimana e l’ingresso in campo, probabilmente, ne ha peggiorato le condizioni già precarie. Bollino, invece, ha rimediato un infortunio nella ripresa della sfida contro il Paternò calciando in porta.

Misiti dovrà necessariamente mescolare le carte a propria disposizione e gestire bene la delicata situazione in vista delle ultime giornate di campionato. Vista la salvezza quasi aritmeticamente archiviata e una zona playoff ormai irraggiungibile, non è da escludere l’impiego di giovani talenti locali che non hanno mai avuto la possibilità di mettersi in mostra con la maglia della squadra della propria città.

La sfida, con ogni probabilità, si giocherà al “Vincenzo Presti”, e questo impedisce ai tifosi amaranto di approdare a Gela per sostenere i propri beniamini. Toti Vittoria avrebbe preso la decisione di far disputare la sfida all’interno della tana gelese e non allo stadio “Liotta” di Licata con la consapevolezza che, senza una tribuna, l’incasso sarà molto più basso vista l’assenza dei sostenitori reggini e vista la scarsa capienza della gradinata.