Gela protagonista del “Weekend delle mele Aism”

L’adesione è stata significativa non solo tra i cittadini, ma anche tra le istituzioni scolastiche, che hanno voluto rivestire il ruolo di “ambasciatrici” di un messaggio di speranza e solidarietà.

Gela. Sono stati tre giorni intensi e ricchi di entusiasmo quelli che hanno visto la città di Gela impegnata nel “Weekend delle Mele AISM”, iniziativa nazionale dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore della ricerca e dei servizi per le persone con sclerosi multipla.Dal mattino al tardo pomeriggio, volontari, cittadini e studenti si sono alternati ai banchetti installati nelle piazze principali: Piazza Umberto I, corso Vittorio Emanuele e zone ad alta frequentazione commerciale. Già dalle prime ore di vederdì, molte persone si sono presentate per acquistare i sacchetti di mele, simbolo dell’iniziativa nazionale, con donazione minima stabilita.

In tante scuole cittadine — dalle primarie alle scuole superiori — gli alunni hanno partecipato attivamente: non solo acquistando, ma anche aiutando nella distribuzione, nella comunicazione e nella raccolta fondi.

L’adesione è stata significativa non solo tra i cittadini, ma anche tra le istituzioni scolastiche, che hanno voluto rivestire il ruolo di “ambasciatrici” di un messaggio di speranza e solidarietà.

«Siamo davvero commossi dalla risposta della comunità gelese — dichiara la delegata —. Ogni sacchetto venduto, ogni gesto di vicinanza, è un contributo concreto alla speranza. Vedere le scuole coinvolte, con studenti, docenti e personale che hanno dato il loro tempo, ci conferma che questo non è solo un gesto simbolico, ma un atto di responsabilità collettiva. Abbiamo registrato vendite sostenute in tutti i punti della città: Piazza Umberto è stata “presidiata” fin dall’alba, e molti cittadini hanno scelto di tornare nei giorni successivi per acquistare altri sacchetti — aggiunge la delegata —. Questo tipo di partecipazione ci dà forza per continuare, ogni giorno, a sostenere le persone con sclerosi multipla e a promuovere la ricerca».

La delegata ha anche voluto ricordare che «la somma raccolta è solo una parte: l’importante è continuare a tenere alta l’attenzione, far conoscere la malattia, coinvolgere i più giovani. Le mele sono il simbolo, ma il vero obiettivo è costruire una rete di solidarietà».

A livello nazionale, le mele distribuite e le donazioni raccolte con questa campagna serviranno a finanziare progetti di ricerca e a potenziare i servizi per le persone con SM e patologie correlate che ogni anno somo sempre più numerose.

La manifestazione a Gela non è stata soltanto una raccolta fondi: è stata un momento di unione sociale, in cui cittadini, scuole, associazioni e volontari hanno collaborato con entusiasmo. Il supporto mostrato è una bella testimonianza di come, anche nelle comunità più locali, il messaggio della solidarietà possa prendere forma concreta. Con il ricavato e la consapevolezza generata, si spera di dare un contributo vero alla ricerca, affinché un domani la sclerosi multipla possa essere affrontata con terapie ancora più efficaci — e, perché no, con la speranza di una cura definitiva.