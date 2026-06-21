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Gela, si riprende a trattare: sarà la volta buona?

Notizie particolarmente positive relative a una trattativa infinita che, a breve, potrebbe trovare la chiusura definitiva.

A cura di Redazione Redazione
21 giugno 2026 14:18
Gela, si riprende a trattare: sarà la volta buona? -
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Calcio
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Gela. Novità incoraggianti in casa Gela Calcio. La vecchia e la nuova proprietà hanno trovato un principio di accordo e, nelle prossime ore, procederanno a contattare i giocatori delle due passate stagioni per estinguere i debiti sportivi. Passi in avanti significativi che porterebbero, successivamente, al definitivo passaggio di consegne prima e all’azzeramento dei debiti erariali poi.

Notizie particolarmente positive relative a una trattativa infinita che, a breve, potrebbe trovare la chiusura definitiva. Nell’arco dei prossimi giorni, però, può ancora accadere di tutto. Visti gli episodi dell’ultima settimana è bene aspettare prima di esultare e rimanere cauti, nonostante l’ottimismo che trapela. La trattativa, però, pare essere finalmente orientata verso la conclusione.

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