Gela, preso Vincenzo Tuccio per dare “gelesità” alla squadra

Il ds Lo Bianco riporta a casa Vincenzo Tuccio, ala del 2001 con più di cento presenze in D.

Gela. L’anno scorso, all’interno della corazzata agli ordini di mister Cacciola, mancava una piccola ma importante componente: la gelesità. Presente in rosa solo Rosario Tuvé, che però non è riuscito a ritagliarsi grande spazio all’interno delle rotazioni. L’anno prossimo sarà diverso. È stato ufficializzato nell’ultimo weekend il ritorno in biancazzurro del talento gelese Vincenzo Tuccio, ala sinistra nata nel 2001. L’esterno ha deciso di tornare a casa dopo una sfortunata parentesi ad Agrigento con l’Akragas. Le sue tappe più significative in D portano i nomi di Sancataldese e Ragusa. 4 gol e 4 assist in 58 presenze con i verdeamaranto. Con gli iblei, invece, ha timbrato il cartellino 7 volte. Attualmente in prova con la Primavera del Napoli, invece, il giovanissimo Flavio Ferrigno. Nel caso in cui le cose non dovessero andare per il meglio con la selezione campana, il 2007 sarebbe pronto a rientrare in patria. Reduce anche lui da un’annata ad Agrigento, Ferrigno ha già fatto vedere grandi cose, due anni fa, in Eccellenza, impressionando tutti con la sua grande personalità e con una calma disarmante per essere un giovanissimo ai primi approcci con il mondo del calcio. Previsto nelle prossime ore, intanto, l’approdo in biancazzurro di un centravanti puro, presumibilmente argentino.