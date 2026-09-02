Gela, poker di ufficialità: firmano Tuvé, Ferrigno, Gangi e Bonaccorso

Il club ha reso ufficiali i tesseramenti di Rosario Tuvé, Flavio Ferrigno, Gaetano Gangi e Mattia Bonaccorso.

Gela. Poker di annunci in casa Gela: il club ha reso ufficiali i tesseramenti di Rosario Tuvé, Flavio Ferrigno, Gaetano Gangi e Mattia Bonaccorso. Il primo non ha bisogno di grandi presentazioni: ha dimostrato negli anni affidabilità e un attaccamento ai colori biancazzurri fuori dal comune che gli ha permesso di fare breccia nel cuore dei tifosi.

Ritorna a Gela anche Flavio Ferrigno, che in estate si è aggregato alla prima squadra della Sambenedettese e che qualche settimana fa aveva firmato con il Siracusa. L’anno scorso ha militato in biancazzurro per metà stagione prima di sposare la corte verdeamaranto della Sancataldese.

Si uniscono ufficialmente al Gela anche Gaetano Gangi e Mattia Bonaccorso, prodotti del vivaio locale. Il primo è un laterale classe 2008 che, con Misiti, ha già avuto modo di confrontarsi con i grandi. Bonaccorso, invece, è un portiere nato nel 2010 di ottime prospettive. Anche lui, come il terzino, è cresciuto nel settore giovanile biancazzurro e quest’anno farà parte dell’organico a disposizione di Fabio Comandatore.