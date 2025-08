Gela, per l’attacco suggestione Francisco Sartore

Gli indizi del Gela riconducono a Francisco Sartore, esterno sinistro l’anno scorso in forza al Piacenza.

Gela. Colpo di mercato in arrivo per il Gela. Ieri sera, sulle pagine social biancazzurre, è stata pubblicata una enigmatica grafica raffigurante una valigia con il logo del club gelese isolata all’interno di un aeroporto e la schermata del gate 95 con su scritto “Santos-Gela”, che va ad indicare la città di partenza e quella di arrivo. Piccoli indizi che riconducono a Francisco Sartore, esterno sinistro l’anno scorso in forza al Piacenza. Nato proprio a Santos non a caso nel ‘95, il brasiliano è cresciuto nel vivaio del Genoa e ha proseguito la propria carriera tra Mantova, Lucchese, Matera, Alessandria, Bisceglie, Turris, Fiorenzuola, Renate e Trapani. Tutti i suggerimenti, adesso, riportano ad un suo possibile approdo al “Vincenzo Presti”.