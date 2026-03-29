Gela-Paternò 2-1, la diretta della partita

La diretta testuale dell'incontro tra Gela e Paternò, valevole per la ventinovesima giornata.

Gela. Il Gela riceve al "Presti" la visita del Paternò, fanalino di coda del girone I. I biancazzurri cercano un successo che manca da quattro gare. Gli etnei, invece, sono alla disperata ricerca di punti per risalire la china e abbandonare la zona retrocessione. Assenti, per Misiti, Aperi, Camolese e Siino.

Le formazioni ufficiali

Gela: Colace, Argentati, Giuliano, Petta, Berto (46’ La Rosa), Giacomarro, Teijo, Maltese, Bollino, Tuccio, Flores Heatley. A disposizione: Florulli, La Rosa, Sbuttoni, Baldeh, Sinatra, Cangemi, Eguaseki, De Caro. Allenatore: Misiti.

Paternò: Lucatelli, D'Aloia, Brumat, Lucca, Marchetti, Ferrandino, Fernandez, Moriceau, Zinna, Romano, Scalon. A disposizione: Smith, Cesano, Di Pietro, Iseppon, Ababei, Ursino, Ardizzone, Bari, Rizza. Allenatore: Millesi.

Reti: 16' Bollino, 39' Romano, 45' Maltese.

Note: Ammoniti Marchetti, Maltese.

La cronaca della sfida

46’ - Al via il secondo tempo al “Presti”. Misiti sostituisce Berto con La Rosa.

Termina il primo tempo al "Presti". 2-1 il punteggio maturato dopo i primi quarantacinque minuti. A decidere la gara Bollino e Maltese per il Gela e Romano per il Paternò.

45' - 2-1 Gela. Maltese raccoglie un pallone respinto centralmente da Lucatelli e riporta avanti i biancazzurri.

39' - 1-1 Paternò. Gli etnei pareggiano i conti con Romano, bravo ad approfittare di un errore di Berto e trafiggere Colace.

36' - Sugli sviluppi di un corner, Petta schiaccia fuori di testa.

16' - 1-0 Gela. Bollino porta avanti il Gela su calcio di rigore.

14' - Rigore per il Gela. Sgambettato, secondo l'arbitro dentro l'area, Bollino. Protestano gli ospiti, che volevano un calcio di punizione da fuori area.

10' - Giuliano strozza il tiro sugli sviluppi di un corner battuto da Bollino.

7' - Lucatelli sventa il pericolo intercettando un cross di Maltese.

1' - Iniziata la sfida allo stadio "Presti".