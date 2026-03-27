Uomo trovato in un rudere a Passo di Piazza e poi morto in ospedale: avviate indagini

Pare che vivesse in condizioni igienico-sanitarie precarie

Gela. È morto mentre si trovava in astanteria, al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele. Gli agenti di polizia del commissariato hanno avviato verifiche su quanto accaduto e sulle possibili cause del decesso. Sembra che l'uomo, del quale non si conosce l'identità, fosse stato trasferito nel nosocomio di Caposoprano, dopo essere stato ritrovato, dagli operatori del 118, in un rudere a Passo di Piazza. Pare che vivesse in condizioni igienico-sanitarie precarie. In astanteria è deceduto. I poliziotti avrebbero sentito il personale e i medici di turno.