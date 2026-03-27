"Gela med 2026", pubblicato l'avviso per gli eventi dei prossimi mesi

È rivolto ad associazioni culturali, enti del terzo settore, operatori dello spettacolo, imprese creative, attività produttive e a tutti i soggetti interessati a contribuire alla programmazione degli eventi

Gela. L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che è stato pubblicato l’avviso finalizzato alla raccolta di proposte progettuali per la realizzazione del programma estivo “Gela Med 2026”. L’iniziativa, promossa dal Sindaco Terenziano Di Stefano, dall’Assessore ai Beni Culturali Romina Morselli, dall’Assessore all’Istruzione e Cultura Peppe Di Cristina e dall’Assessore allo Sviluppo Economico Filippo Franzone, è rivolta ad associazioni culturali, enti del terzo settore, operatori dello spettacolo, imprese creative, attività produttive e a tutti i soggetti interessati a contribuire alla programmazione degli eventi che animeranno l’estate gelese 2026. “Gela Med 2026” nasce con l’obiettivo di costruire un cartellone condiviso, inclusivo e di qualità, capace di valorizzare il patrimonio culturale, artistico e identitario della città, rafforzarne la vocazione mediterranea e sostenere al contempo il tessuto economico e produttivo locale. Attraverso l’avviso pubblico, l’amministrazione intende raccogliere proposte in ambito culturale, musicale, teatrale, artistico, educativo, sportivo e di intrattenimento, favorendo sinergie tra cultura, turismo e sviluppo economico, con l’obiettivo di rendere l’estate 2026 un volano di crescita per l’intera comunità. Le modalità di partecipazione, i requisiti richiesti e i termini di presentazione delle istanze sono indicati nell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Gela. L’amministrazione invita tutte le realtà associative, culturali e imprenditoriali del territorio a partecipare attivamente, contribuendo con idee e progetti alla costruzione di un’estate 2026 ricca di contenuti, occasioni di socialità e opportunità di sviluppo.