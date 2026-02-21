Gela ospite della “bestia nera” Athletic Palermo con un tabù da sfatare

Out per infortunio Sbuttoni, così come sarà indisponibile Petta per squalifica. Pronti al centro della difesa Giuliano e Giacomarro.

Gela. Il 23 febbraio 2025, nel girone A di Eccellenza, la capolista Athletic Palermo pose fine alle speranze di un ambizioso Gela di ottenere il salto di categoria diretto in Serie D superandolo, nello scontro al vertice, per 3-1 ed estendendo un divario già ampio di suo. I biancazzurri, che chiusero il torneo al secondo posto in classifica, dovettero prima vedersela con il Venafro e poi con il Canosa in occasione della fase playoff nazionale. Il risultato maturato al termine di essa, sofferto ma per questo ancor più bello, lo conosciamo tutti, e grazie anche a quel 3-0 del 15 giugno il Gela ha la possibilità di tornare nella tana nerorosa e prendersi la sua rivincita.

La gara quest’anno si disputerà il 22 febbraio, e a fare da teatro sarà il Velodromo “Paolo Borsellino”, che impreziosisce una sfida che si prospetta emozionante.

Gli uomini di Misiti, allenati l’anno scorso da Cacciola, hanno la possibilità di vendicarsi dell’Athletic Palermo e mettergli i bastoni tra le ruote. Per i biancazzurri, infatti, la posta in palio, nella fattispecie, non è poi così alta. I playout distano ben quattordici punti e la pressione è minima.

Tutt’altro discorso, invece, per gli uomini di Ferraro, che si giocano nientemeno che la vetta del girone I. Quarti in classifica a due punti dal primato, Mazzotta e compagni hanno una gara in meno rispetto alle altre squadre da recuperare, il 7 marzo, al cospetto dell’Enna. L’obiettivo, inevitabilmente, deve essere quello di vincere contro Gela e Sambiase per poi presentarsi allo stadio “Gaeta" con la ghiotta opportunità di conquistare la vetta solitaria ed isolarsi al primo posto in classifica.

Maltese e compagni, che hanno quasi messo in cassaforte la salvezza, avranno la chance di presentarsi al Velodromo di Palermo nelle vesti di arbitro del destino nerorosa. All’andata i palermitani si imposero al “Presti” di misura grazie ad un gol su punizione di Bonfiglio, contro un Gela che non navigava in acque tranquille e che era nel pieno di un periodo buio. L’Athletic iniziava a prendere confidenza con il campionato, deliziando i propri tifosi con un bel calcio.

Nonostante la posta in palio non sia elevata, anche i sostenitori biancazzurri vogliono divertirsi e sognano un blitz del Gela in uno dei campi più insidiosi dell’intero campionato.

Assente per squalifica Petta. A sostituirlo al fianco di Giuliano sarà Giacomarro, visto anche che Sbuttoni non recupera dall’infortunio e sarà nuovamente indisponibile. Verrà riconfermato sulla fascia sinistra il classe 2008 Berto.

“Quella di Petta è un’assenza importante. È un giocatore che dà certi equilibri e che nelle ultime settimane ha fatto anche qualche gol - dichiara mister Misiti -. È stata una settimana di grande lavoro, sappiamo che sarà una partita difficile perché incontriamo una squadra che punta a vincere il campionato ma noi siamo pronti a giocare la nostra partita come abbiamo sempre fatto”.