"Gela nova" sulla scia di Pizzardi: Nicosia, "su sanità istituzioni lavorino insieme"

"Gela nova" segue la linea dell'ex assessore Pizzardi

Gela. Concertazione in luogo di una protesta che invece l'amministrazione comunale non intende far cessare, con il presidio a oltranza davanti all'ospedale "Vittorio Emanuele" per reclamare una sanità locale finalmente potenziata. Gli esponenti di "Gela nova" si schierano con chi suggerisce di aprire un dialogo costante con Asp e Regione, anche se il tavolo tenuto in settimana con il management, di fatto, non ha sortito nulla di concreto. "Il dibattito nato dall’intervento dell’ex assessore alla sanità Antonio Pizzardi ha suscitato reazioni favorevoli e critiche. "Gela nova" ritiene però che, su un tema delicato come quello della sanità, sia necessario andare oltre le contrapposizioni e concentrarsi sul merito delle questioni sollevate. Condivido l’impostazione proposta da Pizzardi - dice il presidente di "Gela nova" Giuseppe Nicosia - la carenza di medici, specialisti e professionalità al "Vittorio Emanuele" non può essere affrontata soltanto attraverso proteste, comunicati o richieste rivolte all’Asp. Strumenti certamente legittimi, ma che da soli non possono risolvere un problema che necessita di programmazione e di una strategia concreta. La vera sfida è creare le condizioni affinché i professionisti scelgano Gela e decidano di rimanervi. Questo significa intervenire sull’organizzazione dei servizi, sulle condizioni di lavoro, sulla valorizzazione delle professionalità, sulle prospettive di crescita e sulla collaborazione con il mondo universitario. Ma significa anche rendere più attrattivo l’intero territorio. Un medico e la propria famiglia devono poter vedere Gela come una città nella quale sia possibile lavorare, vivere e costruire il proprio futuro. È su questo terreno che la politica deve dimostrare capacità di governo. Comune, Asp, Regione e tutte le istituzioni coinvolte devono lavorare insieme, mettendo da parte appartenenze e polemiche, per costruire un progetto serio capace di rafforzare il "Vittorio Emanuele" e garantire risposte ai cittadini. "Gela nova" non vuole schierarsi nella polemica del giorno ma dalla parte delle soluzioni. La sanità non ha colori politici: servono una visione, una strategia e soprattutto la capacità di trasformare le proposte in risultati concreti per Gela".