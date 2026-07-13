"Gela nova", "giusto sostenere gli eventi estivi ma serve un'organizzazione più efficiente"

Secondo Cascino, il trasporto pubblico e la viabilità vanno ottimizzati

Gela. Eventi, come quello di sabato sera in centro storico, da sostenere ma con un'organizzazione più completa e con una diversa idea del trasporto pubblico. Il gruppo di “Gela nova”, attraverso il segretario Vincenzo Cascino, si rivolge all'amministrazione comunale. “L’estate gelese sta vivendo settimane ricche di manifestazioni e iniziative che stanno animando il centro storico. Eventi realizzati anche grazie alle risorse delle compensazioni Eni, una scelta che “Gela nova” considera condivisibile solo in parte. Se da un lato è giusto promuovere momenti di aggregazione e valorizzare la città, dall’altro è fondamentale che tali risorse siano accompagnate da una programmazione seria della mobilità e dei servizi. Siamo in parte favorevoli all’utilizzo delle compensazioni Eni per sostenere eventi che possano richiamare cittadini e visitatori. Tuttavia - dice Cascino - riteniamo che queste risorse debbano essere impiegate con una visione più ampia, prevedendo anche interventi capaci di garantire una migliore organizzazione della viabilità e dei servizi. Gli ultimi eventi hanno evidenziato traffico, disagi e confusione, aggravati dalla cronica carenza di organico della polizia locale. Anche il sistema dei parcheggi ha mostrato i propri limiti. Il parcheggio Arena non è stato sufficiente ad accogliere l’elevato numero di veicoli, mentre quello di viale Indipendenza, per la sua posizione, non rappresenta una soluzione realmente funzionale per raggiungere il centro storico, dove si concentra la maggior parte delle manifestazioni”. Da poco, è attivo anche il parcheggio ex “La Conchiglia”, rifunzionalizzato da Ghelas, sempre sul lungomare. Secondo Cascino, il trasporto pubblico e la viabilità vanno ottimizzati. “Sono state investite somme importanti per modificare alcune strade, restringendo carreggiate e realizzando piste ciclabili. In alcuni casi, come in via Colombo, si è intervenuti persino due volte. Oggi, però, autobus di grandi dimensioni transitano su carreggiate ridotte, creando inevitabili rallentamenti e difficoltà alla circolazione. La nostra proposta è quella di utilizzare navette più piccole e funzionali, maggiormente adatte alle caratteristiche della viabilità cittadina, e di attivare un servizio navetta gratuito dai principali parcheggi verso il centro storico durante gli eventi. Sarebbe un modo concreto per ridurre il traffico, limitare il caos e prevenire anche le numerose sanzioni elevate agli automobilisti nei giorni delle manifestazioni. Il nostro intento – conclude – non è quello di criticare gli eventi, ma di contribuire con proposte concrete. Se si investono risorse importanti, come quelle delle compensazioni Eni, bisogna fare in modo che cittadini e visitatori possano vivere la città senza disagi, attraverso una mobilità più efficiente e servizi all’altezza”.