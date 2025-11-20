Gela-Nissa, un derby che vale più dei semplici tre punti

I biancazzurri cercano conferme, mentre i biancoscudati tenteranno il tutto per tutto per tornare a Caltanissetta con il bottino pieno ed avvicinarsi al primato.

Gela. All’incirca settantacinque chilometri separano la città di Gela da quella di Caltanissetta. Settantadue, invece, sono quelli che dividono lo stadio “Vincenzo Presti” dal “Marco Tomaselli“. Due paesi tutto sommato neanche troppo lontani ma eterni rivali, sotto molti punti di vista. Da quello sportivo, le due formazioni principali delle due città protagoniste, Gela e Nissa, sono acerrime nemiche, e la posta in palio non si limita mai ai semplici tre punti. I rapporti fra i membri delle due società sono ottimi e il presidente biancazzurro Toti Vittoria ha promesso un’accoglienza signorile nei confronti del massimo dirigente biancoscudato Luca Giovannone e dell’intero staff nisseno. Meno amiche, invece, le due tifoserie, anche se quella ospite, con ogni probabilità, non potrà essere presente all’impianto sportivo locale per la sfida fra le due compagini rivali. Quello contro la Nissa non è un incontro come gli altri ma al suo interno c’è di tutto: campanilismo, rivalità sportiva e grande voglia di riscatto, oltre che voglia di inseguire la vetta nel caso della Nissa, sempre più vicina al primato. In caso di vittoria, infatti, i biancoscudati avrebbero l’occasione, mercoledì in casa dell’Athletic Palermo, di scavalcare in un colpo solo Savoia e Nuova Igea Virtus ed appropriarsi dello scettro del girone I. Reduce da un fondamentale successo esterno, invece, il Gela, domenica a caccia di conferme in occasione di una sfida non da giocare ma da vincere, senza se e senza ma. Il prezzo dei biglietti rimarrà invariato, mentre gli abbonamenti non saranno validi per via della “giornata biancazzurra”. La società applicherà ridotti per i gli studenti, che saranno coinvolti direttamente. L’orario di inizio dell’incontro è fissato per le 17 di domenica, in modo tale da avere maggiore affluenza al “Presti”.