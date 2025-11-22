Gela-Nissa, stadio “Presti” verso il pienone in occasione del derby

Oltre mille i tagliandi venduti per il match fra le due rivali, in campo domani alle 17.

Gela. Il Gela del neo tecnico Misiti cerca conferme e continuità nelle prestazioni in campo, fattori venuti meno durante la breve gestione Cacciola di questa stagione. A Paternò la squadra ha dato chiari segnali di ripresa e ha reagito dopo la scossa che solo un cambio di guida tecnica può dare. Di scena domani al “Presti” alle 17, contro la Nissa servirà lo stesso atteggiamento di domenica scorsa, e questo deve valere per tutta la stagione, a prescindere dai risultati che poi si otterranno al triplice fischio. Le due squadre sono ormai in clima derby dal termine delle gare di domenica scorsa contro Paternò e Sancataldese e a creare maggiore tensione e attesa ci hanno pensato anche le dichiarazioni rilasciate da Arialdo Giammusso nel post partita, finito inevitabilmente nell’occhio del ciclone per delle affermazioni infelici che forse era meglio risparmiarsi a sette giorni da un derby parecchio sentito. Domani sarà anche il ritorno al “Presti” di Manuel Sarao, che ha esordito con la Nissa in occasione del derby vinto, domenica scorsa, contro la Sancataldese. Ex fra le fila biancazzurre, invece, Bollino, Maltese e il nisseno Argentati, domani in ballottaggio con Panzera per una maglia dal primo minuto. Probabile riconferma per lui, che con grande personalità ha dettato legge sulla propria fascia domenica scorsa, ritrovando fiducia e contribuendo al successo dei suoi. Misiti riavrà a disposizione anche Giuliano e Aperi, mentre il nome di Petta figurerà regolarmente all’interno dell’elenco dei convocati nonostante il piccolo infortunio rimediato il passato weekend. Sta rispondendo parecchio bene anche la città, sin qui vicina alla squadra nonostante le sconfitte e la crisi. Già ieri sera, a poco meno di 48 ore dall’inizio della sfida, i biglietti venduti erano novecento, vicini alla quadrupla cifra di venerdì sera. In mattinata si sono raggiunti i mille tagliandi tra quelli della tribuna e quelli della curva, che trova grande partecipazione anche da parte degli studenti, la cui promozione di 3 euro è andata a gonfie vele. Non potranno essere presenti i tifosi biancoscudati, costretti a far fronte ad un divieto di trasferta ormai sempre più frequente. Ad arbitrare la sfida una terna tutta ligure. Dirigerà Federico Tassano di Chiavari, coadiuvato da Davide Salinelli di Genova e Simone Colella di Imperia.