Gela, Misiti in pole per sostituire Cacciola

Questa al Gela sarà la seconda avventura in D della sua carriera dopo quella sulla panchina della Torres.

11 novembre 2025 15:02
Gela. Indiscrezioni di mercato circolate negli ultimi minuti parlano di Peppe Misiti sulla panchina del Gela per sostituire Gaspare Cacciola, ufficialmente esonerato dopo la sconfitta rimediata contro il Sambiase, la sesta nelle ultime sette gare. Nato a Crotone, torna a Gela dopo aver indossato la divisa biancazzurra da giocatore, ricoprendo il ruolo di difensore. Oggi 51enne, fa il suo ritorno in altre vesti con l’obiettivo di risollevare una squadra che sta facendo fronte ad un momento particolarmente delicato. Questa domenica l’esordio di Misiti sulla panchina biancazzurra sul campo del Paternò di Mascara. Lo scorso dicembre ha lasciato la Reggio Ravagnese in Eccellenza calabrese e questa al Gela sarà la seconda avventura in D della sua carriera dopo quella sulla panchina della Torres nel 2016-17.

