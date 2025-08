Gela, Michele Guastella prosegue la sua avventura in biancazzurro nel ruolo di club manager

Cambio ruolo per Guastella, che dopo l’esperienza da direttore generale ricoprirà le vesti di club manager. Scelto come responsabile della scuola calcio, invece, Cristian Maddiona.

Gela. Novità all’interno dello staff dirigenziale del Gela. Dopo la trionfale annata da direttore generale, Michele Guastella indosserà, in maniera inedita, le vesti di club manager. Un riconoscimento importante per un uomo che ha sempre messo la passione per i colori biancazzurri al centro di tutto. Di seguito il comunicato del club per ufficializzare il nuovo incarico assunto da Guastella.

“Figura centrale nell’organizzazione del club, il Club Manager rappresenta un punto di riferimento per squadra e staff tecnico, assicurando che ogni aspetto gestionale sia curato nei minimi dettagli per permettere ai giocatori di pensare solo al campo. Michele è un uomo di passione, serietà e dedizione, da sempre vicino al Gela Calcio, pronto a dare il massimo per supportare la società in questa nuova e ambiziosa avventura in Serie D”.

Nuova linfa anche all’interno della scuola calcio, con Cristian Maddiona designato come responsabile della Gela Calcio Academy. “Non ci accontentiamo mai, perché il Gela Calcio è della città, ed è per questo che lavoriamo ogni giorno per costruire qualcosa di importante, partendo dai più piccoli”.