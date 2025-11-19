Gela, Luca Morteo è il nuovo club manager
Il club ha annunciato il suo ingresso in società con un comunicato: “Morteo rappresenta lo spirito di appartenenza e sacrificio che hanno contraddistinto quell’epoca fondamentale per i colori biancazzurri”.
Gela. Nuovi volti all’interno del Gela Calcio. Luca Morteo è il nuovo club manager dei biancazzurri, che hanno annunciato il suo ingresso in società con un comunicato pubblicato nell’ultima ora.
“Figura di grande riferimento nella storia recente del club, capitano della ripartenza dal 2011 al 2015, protagonista della risalita dalla Terza Categoria fino all’Eccellenza, Morteo rappresenta lo spirito di appartenenza e sacrificio che hanno contraddistinto quell’epoca fondamentale per i colori biancazzurri - continua il comunicato del Gela -. A Luca un sincero augurio di buon lavoro per questa nuova avventura all’interno della struttura societaria, con la certezza che la sua esperienza e la sua conoscenza del territorio possano contribuire in maniera significativa allo sviluppo del progetto Gela Calcio”.