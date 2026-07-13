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Gela, Lo Bianco può già lasciare? Possibili distanze con Melfa e nello sfondo c'è Cammarata

Melfa e Lo Bianco non si troverebbero in sintonia su alcune scelte tecniche, a partire da quella del nuovo allenatore

A cura di Redazione Redazione
13 luglio 2026 19:49
Gela, Lo Bianco può già lasciare? Possibili distanze con Melfa e nello sfondo c'è Cammarata - La presentazione di Lo Bianco
La presentazione di Lo Bianco
Gela
Calcio
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Gela. Meno di una settimana per sancire la fine dell'idillio sportivo tra il presidente del Gela Calcio Maurizio Melfa e il direttore sportivo Aurelio Lo Bianco, già uomo di riferimento per il team biancazzurro nelle due precedenti stagioni? Sembra infatti che possa già delinearsi all'orizzonte un cambio in corsa. Melfa e Lo Bianco non si troverebbero in sintonia su alcune scelte tecniche, a partire da quella del nuovo allenatore. C'è chi ipotizza, addirittura, un avvicendamento: Lo Bianco out e l'arrivo di Marco Cammarata, che con Melfa ha già lavorato e che la scorsa stagione si è reso protagonista del “miracolo” Avola, promosso in serie D. L'impennata di Fabio Comandatore verso la panchina del Gela sembra abbia convinto Lo Bianco della distanza di vedute rispetto ai programmi di Melfa. Sembrava che l'attuale direttore sportivo propendesse per la via che portava a mister Stefano Di Benedetto. Allo stato, non c'è nulla di ufficiale ed evoluzioni potrebbe esserci nelle prossime ore.

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