Gela, Lo Bianco: “Pronto a rassegnare le dimissioni se sono io il problema”

Intervenuti a Bar Sport ieri pomeriggio, Lo Bianco e Cuvato hanno smentito le tante voci di corridoio circolanti in merito a vari temi, fra cui quello dei mancati pagamenti.

Gela. L’ultima puntata di Bar Sport, andata in onda ieri ma che potete recuperare sui nostri canali Facebook e YouTube, ha offerto parecchi spunti in assenza di comunicati ufficiali, almeno fino ad ora. Inizialmente in silenzio stampa dopo l’ennesima sconfitta, il Gela ha concesso al diesse Lo Bianco e al direttore generale Cuvato di intervenire in trasmissione e smentire tante voci circolate negli ultimi giorni che hanno riecheggiato e non poco all’interno di un ambiente di suo poco sereno. Il primo ad essere intervenuto è probabilmente il bersaglio numero uno della tifoseria, reo di aver costruito una squadra non all’altezza che sta facendo fronte ad un calo fisico e psicologico notevole rispetto alle prime partite. Un organico dall’età media piuttosto elevata che non sta rendendo come ci si aspettava, specie dopo un avvio di campionato esaltante. Sono sei le sconfitte rimediate nelle ultime sette partite e la tifoseria non ci sta più, come ha dimostrato al termine di Gela-Sambiase inondando di fischi lo stadio “Vincenzo Presti” dopo un’altra pessima prestazione di una squadra evanescente e priva di cattiveria agonistica.

“Si farà sempre il bene del Gela, nel caso in cui la società dovesse ritenere che il problema sono io mi ritengo pronto a rassegnare le dimissioni. Non passi però il messaggio che lo faccio per abbandonare la nave - ha dichiarato il diesse Lo Bianco - questo è il mercato dedicato agli svincolati e non è semplice ma stiamo lavorando per rimpiazzare Sarao perché il presidente vuole questo e perché la piazza di Gela merita un giocatore importante”.

L’ormai ex direttore generale Alessandro Bonaffini, l’anno scorso diesse, a Bar Sport ha dichiarato di dover ancora ricevere ben cinque stipendi dal Gela, includendo nel discorso anche tanti giocatori dell’anno scorso che, a detta dell’ex centrocampista, sono ancora in attesa di ricevere i pagamenti della società biancazzurra. A smentire categoricamente le sue affermazioni Umberto Cuvato, intervenuto per fare chiarezza sulla delicata situazione ed allontanare voci che hanno fatto preoccupare e non poco i tifosi biancazzurri.

“Ad oggi la società ha pagato gli stipendi. Stiamo parlando di una società che ha fatto investimenti importanti negli ultimi due anni e che per compiere il salto di categoria ha preso giocatori importanti - ha affermato il dg Umberto Cuvato - poi ci sono piccole problematiche che però sono già state accordate e risolte. Attualmente abbiamo avuto solo una vertenza ma abbiamo già preparato il ricorso. Per quanto riguarda gli altri giocatori abbiamo già raggiunto un accordo non oggi ma molto tempo fa”.