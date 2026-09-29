Gela, Lo Bianco: “La società ha messo a disposizione un ulteriore budget. Interverremo senza fretta”

Esonerati Fabio Comandatore e Marco Cammarata, il Gela riparte da Pippo Romano e Aurelio Lo Bianco, entrambi vecchie conoscenze biancazzurre.

Gela. Doppio ritorno in casa Gela: i biancazzurri riaccolgono Pippo Romano e Aurelio Lo Bianco, tornati per sostituire rispettivamente Fabio Comandatore e Marco Cammarata, sollevati dagli incarichi di allenatore e direttore sportivo. Romano torna sulla panchina del Gela nove anni dopo la sua ultima esperienza in città, conclusa con l'esonero dopo cinque mesi.

Dopo l'avventura gelese ha allenato Acireale, Canicattì e Licata, dove ha avviato un ciclo di cinque anni che ha permesso alla società gialloblù di affermarsi nella massima serie dilettantistica prima della retrocessione in Eccellenza nella stagione 2024/25. Nell'ultima stagione ha guidato per poco più di quattro mesi il Messina, prima dell'esonero arrivato nonostante un buon rendimento che, con ogni probabilità, avrebbe condotto i peloritani verso una salvezza tranquilla. Dopo il suo addio, i giallorossi hanno faticato a trovare continuità e sono retrocessi in Eccellenza.

“Si prova sempre un pizzico di emozione quando si ricomincia a lavorare - dichiara Romano -. Sono contento perché torno in una grande piazza dove c’è fame di calcio ed entusiasmo. Ho trovato una società con una visione importante”.

Come anticipato, torna a Gela anche Aurelio Lo Bianco, che a luglio era stato inizialmente riconfermato nelle vesti di direttore sportivo per poi rassegnare le dimissioni intorno a metà luglio. Dopo cinque giornate dall’inizio del campionato, il ds palermitano torna per rinforzare la squadra in accordo con Romano al fine di conquistare una serena salvezza. Il neo tecnico biancazzurro valuterà personalmente la squadra in allenamento per poi confrontarsi con Lo Bianco e decidere quali reparti puntellare.

“Qui mi sento a casa, quando ho ricevuto la chiamata del presidente non ho esitato a mettermi in macchina e venire a Gela - afferma con entusiasmo Lo Bianco -. Purtroppo non siamo a luglio, la rosa ha già ventiquattro giocatori tesserati che hanno un contratto e dobbiamo avere rispetto nei loro confronti. Non si può buttare tutto a mare e ricostruire anche perché non ci sono né i tempi né le condizioni, quindi ci muoveremo non appena il mister avrà le idee chiare. La società ha messo a disposizione un ulteriore budget per il mercato e possiamo intervenire senza alcun problema”.