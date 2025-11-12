Gela, la scommessa Misiti: “Azzeriamo tutto e ripartiamo”

Le prime dichiarazioni ai nostri microfoni di Peppe Misiti, nuovo tecnico del Gela.

Gela. È ufficialmente iniziata l’era Peppe Misiti in casa Gela. Una mossa un po’ a sorpresa da parte del sodalizio biancazzurro per rialzarsi dopo il periodo estremamente sfavorevole, quella di affidarsi all’ex difensore, alla sua seconda esperienza in Serie D dopo aver guidato diverse squadre di Eccellenza e Promozione nell’arco degli ultimi otto anni. Ad affiancarlo Maurizio Nassi nel ruolo di vice, Gaetano Cordaro da preparatore atletico mentre Giacomo Cascino, almeno per ora, allenerà i portieri. Oggi, intanto, la prima seduta di allenamento diretta dal nuovo tecnico biancazzurro: “Ho parlato con tutti i ragazzi e cercato di capire un po’ cos’è successo anche se chiaramente in un giorno non è facile. Ho trovato una squadra preoccupata ed un po’ triste ma è normale dopo sei sconfitte in sette partite - dichiara ai nostri microfoni Misiti -. Ho chiesto ai ragazzi di ricominciare da zero e lasciarsi alle spalle le sconfitte. Dobbiamo cercare di tornare a vincere già da domenica per ripartire”.

Una scelta mirata da parte della società di affidarsi ad un allenatore già conosciuto in prima persona dal massimo dirigente Toti Vittoria, suo atleta proprio qui a Gela: “Se sono stato chiamato è perché la società crede in me. In questi ultimi anni ho sempre fatto bene e cercato di dare il massimo e grande motivazione alle mie squadre. Il presidente mi conosce ed è chiaro che mi sta concedendo una chance importante. Io cercherò di prenderla al volo e raggiungere gli obiettivi previsti”.

Domenica, intanto, il primo banco di prova stagionale per Misiti, impegnato sul campo del Paternòdi Peppe Mascara contro un’altra squadra che sta affrontando un periodo delicato e che ha necessità di ottenere i tre punti per muovere la classifica: “È un campionato equilibrato e difficile. Ci sono tante squadre attrezzate e altre che devono fare punti come noi. Pensiamo prima al Paternò e poi al resto perché poi ci aspettano due partite difficili contro Nissa e Reggina”.