Gela, la Reggina contatta Mbakogu: no dell’attaccante

L’attaccante ha espresso la volontà di rimanere in biancazzurro, almeno per ora, rispedendo al mittente la proposta della Reggina.

Gela. La Serie D è ormai nel vivo del calciomercato. Sono tante le squadre in cerca di innesti per puntellare il proprio organico e fra queste c’è la Reggina, che ha personalmente contattato il centravanti del Gela Jerry Mbakogu per portarlo alla corte amaranto e rinforzare il proprio fronte offensivo. L’attaccante, però, ha espresso la volontà di rimanere in biancazzurro, almeno per ora, rispedendo al mittente la proposta della prestigiosa piazza calabrese. L’ex Carpi, dopo l’addio di Sarao, è l’unico attaccante puro rimasto a disposizione di Peppe Misiti, motivo per cui il suo no alla Reggina è sinonimo di attaccamento alla maglia e ai colori attualmente di appartenenza, anche se nell’arco del mercato le cose possono cambiare rapidamente e nessuno scenario è da escludere. Continua, intanto, la ricerca del Gela all’attaccante in grado di far rifiatare Mbakogu e sostituire degnamente Sarao.