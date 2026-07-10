Gela, ipotesi Di Benedetto o Comandatore per la panchina

Entrambi i tecnici soddisfano i requisiti della società - che ha dichiarato di voler affidare la panchina biancazzurra a un profilo giovane - e sono i nomi attualmente più caldi.

Gela. In vista del prossimo campionato di Serie D, il Gela valuta Stefano Di Benedetto e Fabio Comandatore. Entrambi i tecnici soddisfano i requisiti della società - che ha dichiarato di voler affidare la panchina biancazzurra a un profilo giovane - e sono i nomi attualmente più caldi.

Il primo, che in carriera ha guidato le formazioni giovanili di Parma, Sampdoria e Palermo, è reduce da un’avventura in Eccellenza all’Ars Et Labor - la nuova Spal - terminata però a fine gennaio con l’esonero a campionato in corso.

Fabio Comandatore, ben noto nel panorama calcistico gelese, ha guidato per diversi anni il Niscemi fino al campionato di Eccellenza. Classe ‘83, l’allenatore locale sarebbe un profilo gradito dalla nuova proprietà, così come il tecnico palermitano impegnato l’anno scorso all’Ars Et Labor.