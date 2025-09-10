Gela in cerca di rinforzi in difesa: si avvicina Andrea Petta

La pista che porta ad Andrea Petta, l’anno scorso a Pompei ed Acireale, pare essere molto calda.

Gela. A giudicare da alcune indiscrezioni di mercato, il Gela pare essere particolarmente vicino al colpo Andrea Petta. Centrale difensivo di grande affidabilità, l’anno scorso ha vestito le maglie di Pompei ed Acireale, militanti entrambe nel girone I di Serie D. Il palermitano vanta anche un importante numero di presenze nel professionismo tra Siracusa, L’Aquila, Lupa Castelli Romani, Melfi, Bisceglie, Casertana e Sicula Leonzio. Il nome di Petta era già uscito in estate ma la trattativa non andò in porto e si virò su altri profili. Da vedere se si riuscirà a mettere nero su bianco nell’arco di questi giorni.

Da chiarire anche il motivo di questa esigenza del sodalizio biancazzurro di tornare sul mercato in quel determinato reparto, apparentemente al completo. Potrebbe aver influito su questa decisione l’infortunio rimediato da Benassi sul campo del Savoia. L’ex Parma, non al 100%, è subentrato dalla panchina per poi uscire prima del termine dei 90 minuti per via di un problema al flessore. Petta sarebbe il quinto centrale difensivo a disposizione di mister Cacciola insieme a Sbuttoni, Giuliano, Martinez e proprio Benassi, le cui condizioni sono da monitorare con grande attenzione per evitare ulteriori ricadute. Venerdì sera, intanto, la squadra verrà presentata ai tifosi nel piazzale antistante la Chiesa Madre. Questo a due giorni dall’esordio casalingo del Gela contro il Ragusa, per cui ci si aspetta un pubblico importante, specie dopo la grande prestazione corale di Torre Annunziata. Presente durante l’evento anche un info point per prenotare l’abbonamento.