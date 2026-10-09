Gela, il Palazzo di Città si illumina di turchese per la dislessia
Momento particolarmente emozionante la consegna al Comune di un quadro realizzato dai bambini dell’associazione, con una frase che racchiude il significato dell’iniziativa: «Sono dislessico e posso brillare».
Gela. Il Palazzo di Città si illumina di turchese per accendere i riflettori sulla dislessia e promuovere inclusione e sensibilizzazione sui disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). L’iniziativa si è svolta ieri sera, 8 ottobre, in occasione della Giornata internazionale della dislessia, su impulso della Commissione Istruzione e dell’assessorato comunale all’Istruzione, insieme all’AID.
Presenti la presidente della Commissione Istruzione Lorena Alabiso, l’assessore Peppe Di Cristina, la presidente del Consiglio comunale Paola Giudice, la referente dell’associazione, numerose famiglie e i giovani coinvolti.
«La dislessia non è un limite e nessun bambino deve sentirsi solo», ha sottolineato Lorena Alabiso, ribadendo l’importanza di promuovere consapevolezza e valorizzare le capacità di ogni ragazzo.
Momento particolarmente emozionante la consegna al Comune di un quadro realizzato dai bambini dell’associazione, con una frase che racchiude il significato dell’iniziativa: «Sono dislessico e posso brillare». L’opera sarà custodita all’interno del Palazzo di Città, come simbolo permanente di inclusione e attenzione verso tutti i bambini e i ragazzi con DSA.