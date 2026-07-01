Gela, il futuro prende forma: Lo Bianco, Martello o Cammarata per il ruolo di ds

Il club lavora per chiudere le pendenze e iscriversi senza rischi alla Serie D. Intanto si lavora al nuovo progetto tecnico: Lo Bianco, Martello e Cammarata tra i candidati al ruolo di direttore sportivo.

Gela. Passata l’euforia per il cambio di proprietà è il momento di altre scelte importanti. Da un lato si lavora a sistemare le pendenze per evitare penalizzazioni e mettere a posto le liberatorie anche per l’iscrizione in Serie D. Parallelamente il Gela dovrà iniziare a pensare alla nuova stagione. C’è un intero staff tecnico da ricostruire, partendo dall’allenatore per finire al direttore sportivo ed al parco atleti.

Qualche nome, già da diversi giorni, inizia a circolare. Iniziamo dal direttore sportivo. In questi giorni ha lavorato tanto Aurelio Lo Bianco per consentire alla nuova società di sistemare le situazione debitorie con lo staff tecnico. Ed in tal senso questo lavoro (che ha consentito di risparmiare nelle trattative un bel po’ di soldi) potrebbe essere premiato con la riconferma per la prossima stagione. Non è scontato ma è sicuramente tra i favoriti. Attenzione però ad altre possibilità. Giovanni Martello, che ha già lavorato al Gela per tre anni, aveva dato disponibilità ad un nuovo progetto sportivo. Dopo il miracolo di Messina insieme a Pippo Romano (un -14 recuperato con una squadra costruita in pochi giorni da zero) il ds ennese è vicinissimo alla firma con il Milazzo ma una chiamata del Gela lo metterebbe in serie difficoltà perché il legame all’ambiente è forte ed un mese fa ha incontrato il Sindaco Terenziano di Stefano, quando le trattative erano agli albori. Ma è questione di ore. Se il suo telefono non squillerà la firma sul contratto a Milazzo è da considerare cosa fatta. Ed infine, non ultima come possibilità ma come terza, anche il ritorno di Marco Cammarata, che ha vinto con l’Avola la finale play off di Eccellenza siciliana, non è da escludere. Marco ha lavorato già con Maurizio Melfa e la sua società. I rapporti sono ottimi. E’ gelese, ha maturato esperienza.

La panchina? Ai tifosi non dispiacerebbe Fabio Comandatore, che lascerà il Niscemi dopo averlo portato in vetrina in Eccellenza ma molto dipende dalla scelta del direttore sportivo seppur Melfa sin dai primi giorni ha detto che il Gela dovrà avere “un cuore gelese” anche nelle sue componenti tecniche.

Intanto lo stesso Melfa ha lanciato via social la sfida di prenotare abbonamenti in curva e tribuna (la cui riapertura non ha però una data precisa…) ed ha pubblicato l’Iban della nuova società per erogazioni liberali e sponsorizzazioni. Obiettivo: raccogliere 400 mila euro in dieci giorni.