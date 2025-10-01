Gela-Igea, attesa in giornata la decisione della Prefettura per i tifosi

Nonostante l’assenza di particolari precedenti, è a rischio per domenica la presenza dei tifosi in occasione della sfida fra Gela e Nuova Igea Virtus.

Gela. In occasione della sfida di domenica del Gela contro la Nuova Igea Virtus, è a rischio la presenza dei sostenitori non solo ospiti ma anche locali. Nonostante l’assenza di precedenti degni di nota, la Prefettura di Caltanissetta ha convocato il comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico e nelle prossime ore prenderà una decisione ufficiale in merito alla presenza delle due tifoserie.

Inizia oggi, intanto, un mese di ottobre che si preannuncia insidioso. I biancazzurri dovranno vedersela con Nuova Igea Virtus, Acireale, Athletic Palermo ed Enna. Le due sfide più ostiche, almeno sulla carta, sono la prima e la terza, a giudicare dalla graduatoria attuale, anche se la sfida persa domenica a San Cataldo ci ha insegnato che nessun’avversaria va sottovalutata, specie quando si affrontano squadre non soddisfatte di quanto raccolto e molto spesso cariche di motivazioni. Il sodalizio locale, ieri pomeriggio, ha pubblicato un aggiornamento sulle condizioni dei tre giocatori infortunati, vale a dire Benassi, Tuccio e Vincenzi. Il primo ha ormai completato la fase principale del percorso riabilitativo e nella giornata di ieri ha svolto parte dell’allenamento insieme alla squadra. Nel corso della settimana potrebbe tornare ad aggregarsi stabilmente al gruppo. Necessaria ancora un po’ di cautela per Tuccio, che sta ultimando il protocollo di recupero e potrebbe rientrare regolarmente con i compagni solo a partire dalla prossima settimana. Servono altri controlli, invece, per valutare le condizioni di Vincenzi, reduce da una distorsione alla caviglia rimediata nell’ultima gara contro la Sancataldese. Il centrocampista campano ha iniziato il ciclo riabilitativo e nei prossimi giorni sarà rivalutato per capire se potrà essere disponibile a breve per riprendere a lavorare con la squadra.