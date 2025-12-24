Gela-Gelbison, il presidente Vittoria: “Grato ai tifosi per la vicinanza”

Nell’arco dei novanta minuti di Gela-Gelbison, i tifosi si sono radunati dinanzi ad un maxi schermo montato appositamente. Tra i presenti anche il massimo dirigente biancazzurro Toti Vittoria, che a Bar Sport ha ringraziato i tifosi.

Gela. Il Gela si arrende sul campo al cospetto della Gelbison ma vince all’esterno, a qualche centinaio di metri dal prato verde del “Presti”, attraverso la solidarietà della propria tifoseria, che per l’ennesima volta si conferma una delle più calorose ed affezionate dell’intero girone I. Per capire meglio di cosa parliamo basta guardare bene questo video di domenica, registrato nel bel mezzo della gara contro la squadra campana. Tra i presenti anche il presidente Toti Vittoria, che ha deciso di propria spontanea volontà di assistere alla sfida dinanzi al maxi-schermo montato all’Eurobet Café con i tifosi o, come dice spesso lui, con la sua gente. Qualche centinaio di appassionati raggruppati in un gazebo sotto una pioggia incessante che non ha concesso un attimo di pausa, solo per incitare a distanza la squadra e tentare di trascinarla alla vittoria, anche se sul campo l’esito non è stato quello sperato.

“In questi giorni, l’unica cosa a cui non ho pensato è stata la classifica, sono sicuro che ci salveremo tranquillamente perché abbiamo una grande squadra - dichiara a Bar Sport il massimo dirigente del Gela -. Sono stato amareggiato più che altro per quanto accaduto negli ultimi giorni perché non è stato giusto vietare ai tifosi di vedere la sfida, soprattutto a chi quest’anno non ha visto neanche una gara per motivi di lavoro o perché vive fuori. Questo è il rammarico più grande al di là del lato economico perché sappiamo che erano soldi che servivano alla squadra”.

La città ha anche organizzato un’iniziativa per sostenere la società a livello economico ed evitare che l’incasso di domenica fosse nullo. Attraverso la community dei tifosi di “Cuore biancazzurro”, è partita l’idea di raccogliere dei soldi sia fisicamente che virtualmente attraverso PayPal e consegnarli, a fine partita, alla società biancazzurra. Un segnale d’affetto da parte della tifoseria, a prescindere dalla cifra donata.

“Ciò che mi ha reso felice è che domenica con me c’erano tantissime persone - prosegue Vittoria -. Non è importante la cifra donata, mi interessa che sia stata fatta l’iniziativa e che tutti erano lì a darmi una pacca sulla spalla e mostrarmi vicinanza, il resto conta poco”.

Ennesima dimostrazione di vicinanza da parte di una tifoseria innamorata dei propri colori ed entusiasta dopo un girone d’andata tutto sommato positivo, anche se con qualche decisione diversa si poteva anche ambire ad un piazzamento in zona playoff. Gela si affaccia all’anno nuovo con un entusiasmo rinnovato e ritrovato dopo anni difficili. Nel mirino, adesso, il primo impegno del 2026, fissato per il 4 gennaio contro la capolista Savoia.